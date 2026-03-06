В "Дії" запустят три новых услуги: что изменится для украинцев

Приложение "Действие" / © Министерство цифровой трансформации

Министерство цифровой трансформации запустит три новых сервиса на портале «Дія»: упрощенное бронирование работников, автоматизация налоговых скидок и карта интернет-провайдеров, работающих во время блэкаутов.

О деталях будущих обновлений сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в колонке «РБК-Украина».

Быстрое бронирование в «Дії»

До конца марта 2026 года на портале «Дія» появится инструмент для предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, критически важных для ВСУ. Они смогут бронировать работников на срок до 45 дней, даже если у них есть нерешенные вопросы с военным учетом (некорректные данные или пребывание в розыске).

Также обновление позволит руководителям критически важных предприятий продолжать действующее бронирование для групп сотрудников в несколько кликов. Это поможет избежать аннулирования статусов при переоформлении документов.

Автоматизация налоговой скидки и деклараций

Фискальное направление пополнится услугой «Налоговое право на имущественное состояние и доходы». Система автоматически подтягивает данные из реестров о доходах, имуществе и уплаченных налогах.

Кроме того, у «Дії» появится упрощенный механизм получения налоговой скидки. Система будет самостоятельно анализировать данные о расходах на обучение, ипотеку или благотворительность и будет сообщать пользователю сумму, которую государство может ему вернуть.

Карта интернета на случай блекаутов

Для обеспечения связи при отключении света запускается «Карта провайдеров». Сервис будет работать в два этапа:

Первый этап – провайдеры вносят на портал данные об адресах, где сети построены по технологии xPON и гарантированно работают более 72 часов без электроэнергии.

Второй этап – пользователи приложения смогут видеть эти точки на карте, сравнивать провайдеров и подавать заявки на подключение.

Качество информации будет контролировать через систему отзывов. Если заявленная автономность сети не соответствует действительности, пользователи смогут оставить жалобу непосредственно в «Дії».

