- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 2 мин
В "Дії" запустят три новых услуги: что изменится для украинцев
Бронирование работников, автовозврат налогов и карта интернета — в «Дії» анонсировали масштабные изменения в 2026 году.
Министерство цифровой трансформации запустит три новых сервиса на портале «Дія»: упрощенное бронирование работников, автоматизация налоговых скидок и карта интернет-провайдеров, работающих во время блэкаутов.
О деталях будущих обновлений сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в колонке «РБК-Украина».
Быстрое бронирование в «Дії»
До конца марта 2026 года на портале «Дія» появится инструмент для предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, критически важных для ВСУ. Они смогут бронировать работников на срок до 45 дней, даже если у них есть нерешенные вопросы с военным учетом (некорректные данные или пребывание в розыске).
Также обновление позволит руководителям критически важных предприятий продолжать действующее бронирование для групп сотрудников в несколько кликов. Это поможет избежать аннулирования статусов при переоформлении документов.
Автоматизация налоговой скидки и деклараций
Фискальное направление пополнится услугой «Налоговое право на имущественное состояние и доходы». Система автоматически подтягивает данные из реестров о доходах, имуществе и уплаченных налогах.
Кроме того, у «Дії» появится упрощенный механизм получения налоговой скидки. Система будет самостоятельно анализировать данные о расходах на обучение, ипотеку или благотворительность и будет сообщать пользователю сумму, которую государство может ему вернуть.
Карта интернета на случай блекаутов
Для обеспечения связи при отключении света запускается «Карта провайдеров». Сервис будет работать в два этапа:
Первый этап – провайдеры вносят на портал данные об адресах, где сети построены по технологии xPON и гарантированно работают более 72 часов без электроэнергии.
Второй этап – пользователи приложения смогут видеть эти точки на карте, сравнивать провайдеров и подавать заявки на подключение.
Качество информации будет контролировать через систему отзывов. Если заявленная автономность сети не соответствует действительности, пользователи смогут оставить жалобу непосредственно в «Дії».
Напомним, украинцы могут получить штраф от ТЦК, даже не подозревая об этом до момента блокировки счетов. Проверить это можно в приложении «Дія».
Ранее мы писали, что стартовали выплаты по новой программе «єЯсла» для родителей, выходящих на работу. Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, как получать 8000 грн ежемесячно.