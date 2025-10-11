- Дата публикации
Украина
- Украина
5
- 5
1 мин
- 1 мин
В "Дії" будут недоступны некоторые услуги для водителей: что известно
Две водительские услуги будут временно на паузе.
В приложении "Дії" в течение 13-14 октября будут недоступны услуги по перерегистрации авто и замене техпаспорта.
Об этом сообщили на портале "Дії".
"Планируете перерегистрацию авто или замену техпаспорта - позаботьтесь об этом до 13 октября. В понедельник и вторник эти две услуги для водителей будут на паузе", - говорится в сообщении.
Причиной называют обновление стоимости бланков. Отмечается, что сервисному центру МВД нужно время, чтобы внести изменения и проработать все уже работающие заявления.
Услуги в “Дії” заработают 15 октября.
Напомним, "Резерв+" временно останавливал работу ночью против 11 сентября. Происходили плановые технические работы в реестре «Оберіг». Пользователи не смогли получить услуги или обновить свой электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".