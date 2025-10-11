В "Дії" будут недоступны некоторые услуги для водителей: что известно

Приложение "Дія". / © из соцсетей

В приложении "Дії" в течение 13-14 октября будут недоступны услуги по перерегистрации авто и замене техпаспорта.

Об этом сообщили на портале "Дії".

"Планируете перерегистрацию авто или замену техпаспорта - позаботьтесь об этом до 13 октября. В понедельник и вторник эти две услуги для водителей будут на паузе", - говорится в сообщении.

Причиной называют обновление стоимости бланков. Отмечается, что сервисному центру МВД нужно время, чтобы внести изменения и проработать все уже работающие заявления.

Услуги в “Дії” заработают 15 октября.

