В "Дії" до 15 сентября временно не будет работать часть услуг: какие именно

Приложение «Действие» / © Министерство цифровой трансформации

Реклама

С 20:00 13 сентября до 8:00 15 сентября некоторые сервисы и услуги на портале и в мобильном приложении "Дія" временно будут недоступны. Как сообщают в Министерстве юстиции, это связано с плановым обновлением государственных реестров, которое необходимо для безопасной и корректной работы системы.

Об этом сообщили в пресс-службе "Дії«.

Пользователям, которые планировали воспользоваться услугами, зависящими от реестров (Единый государственный реестр, ГРАГС, Государственный реестр прав на недвижимое имущество и другие), советуют заранее выполнить необходимые операции или подождать завершения технических работ.

Реклама

Среди временно недоступных сервисов

Регистрация, изменения и прекращение ФЛП

Действие.QR

естьВосстановление

Бронирование работников

Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС

Перерегистрация авто

Актовые записи о смене имени, рождении, браке и разводе

Свидетельства о рождении ребенка

Выписка о месте проживания ребенка

Заявления на субсидию

еМалятко

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество

Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество

Выписка из ЕГР

Регистрация ООО на основании модельного устава

Изменение места жительства

Заявления в международный Реестр убытков

Гранты естьРабота

Строительные услуги

еПредприниматель

еДомовольство

еДекларация

Брак онлайн (кроме услуги помолвки)

Все остальные сервисы и услуги будут работать в обычном режиме. Пользователям советуют следить за обновлениями в приложении и на портале «Дія», где сразу сообщат о восстановлении полной функциональности сервисов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине запустили «Дія.Картку " — новый универсальный платежный инструмент для получения государственных выплат. Теперь гражданам не нужно оформлять отдельные карты для каждой социальной помощи или услуги, все можно получать через одну карту.