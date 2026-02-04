Создание Дія.Підпису обновят: важные изменения

Приложение Действие Действие / © Министерство цифровой трансформации

В приложении "Дія" введут новый порядок создания и использования электронной подписи Дія.Підпис. Все пользователи смогут активировать ее только с помощью NFC, сообщают разработчики сервиса.

Об этом говорится в сообщении Дія в Telegram.

По новым правилам, чтобы создать Дія.Підпис, пользователю нужно:

Открыть в приложении меню → «Дія.Підпис» → «Активировать Дія.Підпис».

Отсканировать номер ID-карты, загранпаспорта или биометрического удостоверения.

Приложить документ к телефону для считывания данных через NFC.

Подтвердить личность с помощью фотопроверки.

Создать шестизначный код для защиты подписи.

Ранее процесс включал только фотоверификацию и пятипозиционный код. Теперь пользователи будут работать с шестизначным кодом.

Для тех, у кого Дія.Підпис уже создана, старые подписи останутся действительными. Однако при повторном создании подписи или после окончания ее срока действия процесс будет доступен только через NFC.

В ведомстве отметили, что для работы нового процесса необходимо иметь физический биометрический документ — ID-карту, загранпаспорт или вид на постоянное или временное проживание. Также телефон должен поддерживать технологию NFC. В случае отсутствия биометрического документа или телефона без NFC воспользоваться сервисом не получится.

