Создание Дія.Підпису обновят: важные изменения
В приложении «Дія» изменились правила работы с электронной подписью.
В приложении "Дія" введут новый порядок создания и использования электронной подписи Дія.Підпис. Все пользователи смогут активировать ее только с помощью NFC, сообщают разработчики сервиса.
Об этом говорится в сообщении Дія в Telegram.
По новым правилам, чтобы создать Дія.Підпис, пользователю нужно:
Открыть в приложении меню → «Дія.Підпис» → «Активировать Дія.Підпис».
Отсканировать номер ID-карты, загранпаспорта или биометрического удостоверения.
Приложить документ к телефону для считывания данных через NFC.
Подтвердить личность с помощью фотопроверки.
Создать шестизначный код для защиты подписи.
Ранее процесс включал только фотоверификацию и пятипозиционный код. Теперь пользователи будут работать с шестизначным кодом.
Для тех, у кого Дія.Підпис уже создана, старые подписи останутся действительными. Однако при повторном создании подписи или после окончания ее срока действия процесс будет доступен только через NFC.
В ведомстве отметили, что для работы нового процесса необходимо иметь физический биометрический документ — ID-карту, загранпаспорт или вид на постоянное или временное проживание. Также телефон должен поддерживать технологию NFC. В случае отсутствия биометрического документа или телефона без NFC воспользоваться сервисом не получится.
