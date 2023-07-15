В "Дії" можно будет подать обращение на 4 вида социальной помощи

В "Дії-Звернення" планируется запуск нового сервиса, который поможет подать заявку на получение 4 видов социальной помощи.

Об этом сообщили в Telegram-канале Минсоцполитики.

В сообщении уточнили, что речь идет о помощи для детей. В частности, можно будет подать обращение на помощь:

при усыновлении ребенка;

на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени. ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

на детей одиноким матерям.

В Минсоцполитики просят для полного и качественного бета-тестирования согласиться лиц, которым еще не назначены виды помощи, но они могут подать заявление на ее получение через портал “Дія”.

“Мы будем дууууууже благодарны, если вы добавите в анкету хотя бы несколько таких лиц (лицо 100% имеет право на получение одной из 4-х пособий, но она не обращалась в органы социальной защиты населения). Данные лиц вы можете вносить в данную анкету ”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минцифре анонсировали появление у "Дії" пяти новых сервисов, в частности, речь идет об изменении места жительства и документах об образовании.

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