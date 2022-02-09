В "Дії" можно будет получить удостоверение ветерана и пострадавшего участника Революции Достоинства

Теперь более 1,2 млн украинцев смогут всегда иметь при себе удостоверение ветерана в электронном виде.
Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно получить в приложении "Дія".
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
"Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно будет получить в "Дії". На сегодняшнем заседании правительство поддержало это нововведение", — сказал Шмигаль.
По его словам, электронное удостоверение будет использоваться в качестве аналога соответствующего документа в форме книжечки.
Глава Минцифры Михаил Федоров добавил, что теперь более 1,2 млн украинцев смогут всегда иметь при себе удостоверение ветерана в электронном виде.
"Удостоверение — только первая из запланированных цифровых услуг. Готовим инициативы, которые упростят жизнь ветеранов. Совместно с Минветеранов внедряем Единый госреестр ветеранов войны", — отметил министр.
Напомним, что в государственном приложении появится новый раздел "Дія. Безбарьерность".
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