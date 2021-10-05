В "Дії" начинают тестировать новые COVID-сертификаты: кто их может получить

В "Дії" начинают тестировать новые COVID-сертификаты: кто их может получить

Сейчас в приложении можно загрузить документ о прививках.

В Украине начали тестирование новые COVID-сертификаты в "Дії" — о результате ПЦР-тестирования или о переносе коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб.

"Мы постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты. В частности для ПЦР-тестирования, такой сертификат также появится в "Дії". Он будет действительным 72 часа, как и результат теста. Также мы начинаем тестирование COVID сертификатов для тех, кто переболел коронавирусаом", — рассказал Вискуб.

Представитель Минцифры говорит, что уже в ближайшее время в Украине будут действовать три вида сертификатов на уровне ЕС: документ о вакцинации, тестировании и выздоровлении от COVID-19.

Как сообщалось, в Украине в ближайшее время планируют усилить ответственность за подделку COVID сертификатов. Отвечать за "липовые" документы будут как те, кто их продает и производит, так и те, кто их покупает. Соответствующий законопроект Рада рассмотрит в ближайшие дни. Также Минздрав намерен лишать лицензий те медучреждения, работников которых "ловить" на повторных нарушениях.

Почему возникают проблемы с сертификатами вакцинации в "Дії" и как действовать в такой ситуации

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