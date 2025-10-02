- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 491
- Время на прочтение
- 2 мин
В "Дії" не будут работать ключевые сервисы — что именно отключат и кого коснется
Ограничения касаются жителей Киева и пяти областей: Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой.
В связи с реорганизацией структуры отделов Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАЦС) в шести регионах Украины будет временно приостановлен доступ к ряду важных услуг на государственном портале «Дія».
Сервис государственных услуг «Дія» сообщил об этом 2 октября.
Какие онлайн-услуги ДРАЦС будут недоступны
Из-за необходимости технической реструктуризации системы, пользователи в указанных регионах временно не смогут воспользоваться такими сервисами на портале «Дія»:
еМалюк (комплексная услуга при рождении ребенка).
Выдержка о рождении.
Выписка о смене имени.
Выписка о браке.
Выписка о расторжении брака.
Выдержка о смерти.
Повторная выдача свидетельств из ДРАЦС (о рождении, браке, смерти, смене имени).
Что делать гражданам, которые уже подали заявление
Лицам, которые заказали одну из указанных услуг онлайн и произвели оплату, необходимо срочно проверить статус своей заявки.
Важно, что официальные источники призывают граждан сделать важные дела онлайн сегодня (2 октября), а именно подписать и отправить заявление, чтобы отдел ДРАЦС успел взять его в обработку до начала технических работ.
Если пользователь не успеет завершить процесс:
после возобновления работы сервисов нужно будет подать новое заявление.
обратиться непосредственно в отдел ДРАЦС с квитанцией об оплате для получения уже оплаченной услуги в оффлайн-формате.
О возобновлении полноценной работы всех сервисов будет сообщено дополнительно через официальные каналы «Дії».
Напомним, у министра цифровой трансформации Михаила Федорова появился цифровой двойник. Целью этого является собрать свежие идеи для цифровизации, реагировать на проблемы и привлекать новые таланты в команду Минцифры и «Дії».