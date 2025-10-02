Дія приостановят работу ключевые сервисы / © www.freepik.com/free-photo

В связи с реорганизацией структуры отделов Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАЦС) в шести регионах Украины будет временно приостановлен доступ к ряду важных услуг на государственном портале «Дія».

Сервис государственных услуг «Дія» сообщил об этом 2 октября.

Какие онлайн-услуги ДРАЦС будут недоступны

Из-за необходимости технической реструктуризации системы, пользователи в указанных регионах временно не смогут воспользоваться такими сервисами на портале «Дія»:

еМалюк (комплексная услуга при рождении ребенка).

Выдержка о рождении.

Выписка о смене имени.

Выписка о браке.

Выписка о расторжении брака.

Выдержка о смерти.

Повторная выдача свидетельств из ДРАЦС (о рождении, браке, смерти, смене имени).

Что делать гражданам, которые уже подали заявление

Лицам, которые заказали одну из указанных услуг онлайн и произвели оплату, необходимо срочно проверить статус своей заявки.

Важно, что официальные источники призывают граждан сделать важные дела онлайн сегодня (2 октября), а именно подписать и отправить заявление, чтобы отдел ДРАЦС успел взять его в обработку до начала технических работ.

Если пользователь не успеет завершить процесс:

после возобновления работы сервисов нужно будет подать новое заявление.

обратиться непосредственно в отдел ДРАЦС с квитанцией об оплате для получения уже оплаченной услуги в оффлайн-формате.

О возобновлении полноценной работы всех сервисов будет сообщено дополнительно через официальные каналы «Дії».

Напомним, у министра цифровой трансформации Михаила Федорова появился цифровой двойник. Целью этого является собрать свежие идеи для цифровизации, реагировать на проблемы и привлекать новые таланты в команду Минцифры и «Дії».