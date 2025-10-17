ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
261
Время на прочтение
1 мин

В "Дії" не будут работать ключевые сервисы: кого это коснется

Ограничения будут касаться жителей семи областей: Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Приложение "Дія"

Приложение «Дія» / © скриншот с видео

В семи областях Украины сервисы ГРАГС будут временно недоступны и стоит поспешить воспользоваться услугами онлайн.

Об этом сообщает «Дія» в Telegram.

«Реорганизация в структуре отделов ГРАГС продолжается, поэтому некоторые услуги на портале Действие будут временно недоступны в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях», — говорится в сообщении.

Какие услуги будут на паузе

  • єМалятко

  • Выдержка о рождении

  • Выдержка об изменении имени

  • Выдержка о браке

  • Выдержка о расторжении брака

  • Выдержка о смерти

  • Повторная выдача свидетельств по ГРАГС

Полный список — по ссылке.

«Если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили — проверьте, подписали и отправили заявление. Сделайте это сегодня, чтобы ГРАГС успел ее проработать. Если не успеете — после восстановления подайте новое заявление или обратитесь в отдел ГРАГС, где заказывали услугу, с квитанцией для ее получения», — говорится в сообщении.

Как только все снова заработает, «Дія» сообщит в соцсетях.

Напомним, у министра цифровой трансформации Михаила Федорова появился цифровой двойник. Целью этого является собрать свежие идеи для цифровизации, реагировать на проблемы и привлекать новые таланты в команду Минцифры и Дії.

Дата публикации
Количество просмотров
261
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie