В "Дії" не будут работать ключевые сервисы: кого это коснется

В семи областях Украины сервисы ГРАГС будут временно недоступны и стоит поспешить воспользоваться услугами онлайн.

Об этом сообщает «Дія» в Telegram.

«Реорганизация в структуре отделов ГРАГС продолжается, поэтому некоторые услуги на портале Действие будут временно недоступны в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях», — говорится в сообщении.

Какие услуги будут на паузе

єМалятко

Выдержка о рождении

Выдержка об изменении имени

Выдержка о браке

Выдержка о расторжении брака

Выдержка о смерти

Повторная выдача свидетельств по ГРАГС

Полный список — по ссылке.

«Если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили — проверьте, подписали и отправили заявление. Сделайте это сегодня, чтобы ГРАГС успел ее проработать. Если не успеете — после восстановления подайте новое заявление или обратитесь в отдел ГРАГС, где заказывали услугу, с квитанцией для ее получения», — говорится в сообщении.

Как только все снова заработает, «Дія» сообщит в соцсетях.

