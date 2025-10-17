- Дата публикации
В "Дії" не будут работать ключевые сервисы: кого это коснется
Ограничения будут касаться жителей семи областей: Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой.
В семи областях Украины сервисы ГРАГС будут временно недоступны и стоит поспешить воспользоваться услугами онлайн.
Об этом сообщает «Дія» в Telegram.
«Реорганизация в структуре отделов ГРАГС продолжается, поэтому некоторые услуги на портале Действие будут временно недоступны в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях», — говорится в сообщении.
Какие услуги будут на паузе
єМалятко
Выдержка о рождении
Выдержка об изменении имени
Выдержка о браке
Выдержка о расторжении брака
Выдержка о смерти
Повторная выдача свидетельств по ГРАГС
Полный список — по ссылке.
«Если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили — проверьте, подписали и отправили заявление. Сделайте это сегодня, чтобы ГРАГС успел ее проработать. Если не успеете — после восстановления подайте новое заявление или обратитесь в отдел ГРАГС, где заказывали услугу, с квитанцией для ее получения», — говорится в сообщении.
Как только все снова заработает, «Дія» сообщит в соцсетях.
