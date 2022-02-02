В "Дії" не появился или не генерируется новый COVID-сертификат о "бустере": что делать

В "Дії" не появился или не генерируется новый COVID-сертификат о "бустере": что делать

В "Дії" после бустерной дозы будет отображаться два COVID-сертификата.

Получить "ковидный" сертификат о бустерной дозе вакцины против COVID-19 можно в "Дії", отправив соответствующий запрос на портале или в приложении. Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины. Впрочем, иногда у украинцев возникают проблемы с генерацией COVID-сертификата.

В Минздраве рассказали, что делать, если не получается сгенерировать COVID-сертификат о "бустере" в "Дії".

"Чтобы получить сертификат, достаточно отправить запрос на портале или в "Дії". Сделать это можно в первый же день введения дозы вакцины против COVID-19", — сказано в сообщении.

В министерстве говорят, что среди наиболее распространенных вопросов, что делать, если:

новый COVID-сертификат не появился в Дії;

документ не подтягивается, даже если перезаказать сертификат;

после обновления запроса в приложении получили два сертификата, один из которых с уменьшенным сроком действия.

Следовательно, если COVID-сертификат не обновился в "Дії", необходимо создать и отправить (во вкладке "Услуги") запрос на получение нового документа. Через несколько секунд во вкладке "Документы" появится новый цифровой документ.

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Если документ не подтягивается, то есть вероятность, что при внесении данных о вакцинации произошла ошибка. Чтобы ее исправить, необходимо обратиться к врачу, который делал прививку и проверить, правильно ли внесены данные об иммунизации в электронную систему здравоохранения, а именно для "бустера".

В случае появления двух сертификатов (один из них с уменьшенным сроком действия) после обновления приложения паниковать не нужно, так и должно быть. Один COVID-сертификат будет отображаться — новый, о "бустере", а другой — о двух дозах вакцины от коронавируса, который был ранее.

Но с 19 января срок действия COVID-сертификатов был сокращен до 270 дней и в ЕС, и в Украине, поэтому конечная дата его действия изменилась.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в "Дії" появился COVID-сертификат о бустерной дозе вакцины против COVID-19. Как получить и сколько будет действовать , читайте здесь.

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