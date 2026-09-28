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- Украина
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В «Дії» недоступны важные документы и услуги: что произошло и когда все восстановят
В «Дії» временно не открываются паспорта, водительские удостоверения и не работает часть сервисов.
В пятницу, 28 сентября, в приложении "Дії" временно недоступны некоторые документы и часть услуг из-за технических работ Государственной миграционной службы.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
«Если в ближайшее время планируете пользоваться документами, в том числе паспортами, водительскими удостоверениями, советуем взять с собой их бумажные или физические оригиналы. Для подтверждения личности вы можете воспользоваться документом в Действии, — говорится в заявлении.
Команда сервиса работает над тем, чтобы как можно быстрее завершить и вернуть пользователям «Дії» в привычный режим.
Напомним, украинцы могут восстановить утраченный или угнанный техпаспорт онлайн через приложение «Действие» или по нотариальной доверенности. Как это сделать — рассказывали.