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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В «Дії» недоступны важные документы и услуги: что произошло и когда все восстановят

В «Дії» временно не открываются паспорта, водительские удостоверения и не работает часть сервисов.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Дія

Дія / © УНИАН

В пятницу, 28 сентября, в приложении "Дії" временно недоступны некоторые документы и часть услуг из-за технических работ Государственной миграционной службы.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

«Если в ближайшее время планируете пользоваться документами, в том числе паспортами, водительскими удостоверениями, советуем взять с собой их бумажные или физические оригиналы. Для подтверждения личности вы можете воспользоваться документом в Действии, — говорится в заявлении.

Команда сервиса работает над тем, чтобы как можно быстрее завершить и вернуть пользователям «Дії» в привычный режим.

Напомним, украинцы могут восстановить утраченный или угнанный техпаспорт онлайн через приложение «Действие» или по нотариальной доверенности. Как это сделать — рассказывали.

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