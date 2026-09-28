В «Дії» недоступны важные документы и услуги: что произошло и когда все восстановят

Дія / © УНИАН

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В пятницу, 28 сентября, в приложении "Дії" временно недоступны некоторые документы и часть услуг из-за технических работ Государственной миграционной службы.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

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«Если в ближайшее время планируете пользоваться документами, в том числе паспортами, водительскими удостоверениями, советуем взять с собой их бумажные или физические оригиналы. Для подтверждения личности вы можете воспользоваться документом в Действии, — говорится в заявлении.

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Команда сервиса работает над тем, чтобы как можно быстрее завершить и вернуть пользователям «Дії» в привычный режим.

Напомним, украинцы могут восстановить утраченный или угнанный техпаспорт онлайн через приложение «Действие» или по нотариальной доверенности. Как это сделать — рассказывали.

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