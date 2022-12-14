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В "Дії" обновили COVID-сертификаты: как сгенерировать документ о новой дозе вакцины

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
260
Время на прочтение
1 мин
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В "Дії" обновили COVID-сертификаты: как сгенерировать документ о новой дозе вакцины

Фото: УНИАН

Документ можно использовать в Украине и за рубежом.

В приложении "Дiя" обновили COVID-сертификаты. Теперь в нем можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины против коронавируса.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Чтобы обновить сертификат о прививках, необходимо:

  • зайти в приложение,
  • нажать "Услуги",
  • выбрать "COVID-сертификаты",
  • нажать "Получить".

По словам главы министерства, уже несколько минут сертификат появится в документах. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей.

Напомним, в Минздраве сообщили, если вы получили две дозы прививки от коронавируса более года назад, не следует начинать курс вакцинации заново. Нужно просто сделать бустерную прививку от коронавируса и продлить защиту от тяжелого течения болезни.

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Дата публикации
Просмотры
260
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