В "Дії" обновили COVID-сертификаты: как сгенерировать документ о новой дозе вакцины

Документ можно использовать в Украине и за рубежом.
В приложении "Дiя" обновили COVID-сертификаты. Теперь в нем можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины против коронавируса.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Чтобы обновить сертификат о прививках, необходимо:
- зайти в приложение,
- нажать "Услуги",
- выбрать "COVID-сертификаты",
- нажать "Получить".
По словам главы министерства, уже несколько минут сертификат появится в документах. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей.
Напомним, в Минздраве сообщили, если вы получили две дозы прививки от коронавируса более года назад, не следует начинать курс вакцинации заново. Нужно просто сделать бустерную прививку от коронавируса и продлить защиту от тяжелого течения болезни.
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