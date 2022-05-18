В "Дії" обновили услугу для украинских переселенцев: что там доступно

В "Дії" обновили услугу для украинских переселенцев: что там доступно

В приложении "Дія" была обновлена услуга для внутриперемещенных лиц (ВПЛ).

Теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица и социальные выплаты в приложении для себя и своих детей.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Услуга доступна для граждан, переместившихся с территории общин, находящихся в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.

Также Минсоцполитики начислит средства всем, кто раньше получил справку ВПЛ и ждет выплату на карту єПідтримка. Срок их зачисления зависит от того, когда Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк, поскольку "Дія" является только техническим администратором услуги.

Подробности о социальных выплатах и получении справки ВПЛ можно узнать на сайте єДопомога.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области обустроят 13 общежитий для переселенцев.

Как получить справку переселенца и денежную помощь через " Дію"

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