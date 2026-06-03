В "Дії" обновили важную услугу для украинцев за границей: что изменилось

Украинцы за границей / © NOS.nl

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В "Дії" обновили услугу подачи заявлений в Реестр убытков для Украины в категории А1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины". Она касается украинцев, которые из-за полномасштабной войны были вынуждены уехать за границу или не могут вернуться домой.

Детали сообщила прессслужба "Дії".

После обновления данные о пересечении границы должны корректно подтягиваться при заполнении заявления. Если ранее пользователям не удавалось завершить представление, в “Дії” советуют попробовать еще раз.

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Подать заявление могут украинцы, которые после 24 февраля 2022 года были вынуждены покинуть место жительства из-за полномасштабного вторжения России и уехавших за пределы Украины.

Также эта категория касается граждан, которые на момент начала или во время войны находились за границей и не могут вернуться домой из-за боевых действий или других последствий российской агрессии.

Чтобы подать заявление, нужно авторизироваться на портале "Дія", выбрать услугу подачи заявлений в Реестр убытков для Украины и перейти в категорию А1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины".

Далее необходимо проверить данные, которые автоматически подтянутся к заявлению, заполнить нужную информацию и отправить заявление в Реестр.

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В “Дії” отмечают, что каждое поданное заявление помогает зафиксировать последствия российской агрессии и сохранить право на возможное будущее возмещение.

Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность введения жестких ограничений по предоставлению временной защиты мужчинам из Украины мобилизационного возраста. В Брюсселе продолжаются активные дискуссии о продлении легального статуса для украинских беженцев после марта 2027 года, несмотря на предварительные договоренности, этого больше не делать. В ЕС откровенно признают: война продолжается, и Украина не становится безопаснее. Однако продлевать защиту на абсолютно тех же условиях многие европейские государства уже не настроены.

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