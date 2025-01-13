В "Дії" после масштабной кибератаки возобновили две услуги: какие именно

На портале "Дія" снова доступны "Грант на собственное дело", "Получение статуса безработного" и другие возможности.

Об этом сообщает "Дія" в Telegram.

"Реестры возвращаются в нормальный режим, а вместе с ними — и связанные с работой услуги на портале Действие. И пусть учреждения не тратят ни одной лишней минуты вашей жизни", – говорится в сообщении.

Вот что заработало:

"Грант на собственное" дело до 250 тыс. грн;

"Грант на сад" до 400 тыс. грн/га;

"Грант на теплицу" от 2 до 7 млн. грн.

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А если потеряли работу во время войны — подавайте на финансовую помощь от государства с услугой "Получение статуса безработного на портале "Дія". И не нужно ходить в центр занятости.

"Работаем над восстановлением услуг "Дії" дальше. Сообщим в соцсетях, как только возобновится еще больше возможностей, следите внимательно", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минюст возобновил работу трех основных реестров нотариата. В частности, доступными стали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

19 декабря Министерство юстиции сообщило о крупном сбое в сетевой инфраструктуре, обслуживающей государственные реестры. Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что это была одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины.

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