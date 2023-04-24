В "Дії" появилась новая популярная услуга: какую очередную справку теперь можно получить онлайн

Справка о несудимости ежегодно получает около 1 миллиона человек.

Состоялась очередная цифровизация популярнейшей госуслуги Украины. Теперь выдержку о несудимости можно получить онлайн с помощью приложения "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, справку о несудимости ежегодно получает около 1 миллиона человек.

Справка о несудимости: когда нужен

Михаил Федоров отметил, что справка о несудимости требуется во многих ситуациях: от принятия на работу до участия в тендере или учета в военкомате.

"Полностью автоматизировали услугу. Больше не нужно вводить данные вручную. Информация будет автоматически подтягиваться, если ваши данные есть в реестрах. Через 5 минут после получения выписки вам поступит пуш-уведомление", — отметил Михаил Федоров.

Он добавил, что нужно обновить "Дію" до последней версии, и только потом можно будет быстро получить справку о несудимости.

Напомним, что получить ID-карты можно будет и в Европе. А для замены водительского удостоверения не требуется медицинская справка.

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