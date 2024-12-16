В "Дії" появилась новая услуга, которая позволит 18-летним украинцам получить деньги от государства

Средства можно потратить на бумажные, электронные или аудиокниги.

В Украине 16 декабря стартовала услуга "єКнига", которая предоставляет 18-летним гражданам 908 грн для приобретения книг через приложение "Дія".

Об этом сообщает Украинский институт книги.

Лица, достигшие 18 лет в 2024 году или достигшие этого возраста в 2025-м, смогут получить от государства пособие на приобретение книг. Сумма помощи составляет 908,4 грн. и издательствах, участвующих в программе.

Книги можно приобрести только на украинском языке Список книг, участвующих в программе, будет опубликован на сайтах "Дії" и Украинского института книги.

Чтобы воспользоваться программой "Книга", нужно:

Скачать приложение "Действие" на свой смартфон.

Открыть специальный счет "Дія.Карта" для "еКниги" в одном из банков-партнеров.

Подать заявку через приложение "Действие".

После одобрения заявки средства будут зачислены на карточку "еКнига", которую нужно использовать в течение трех месяцев. Оплата книг осуществляется безналично через терминал в книжном магазине или на сайте магазина. .

Напомним, в 2025 году в "Действии" планируют создать единый реестр домашних животных, где будут храниться данные о вакцинации, болезнях и контактах владельцев. Регистрация животных будет добровольной, но Министерство цифровой трансформации призывает к ответственности.

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