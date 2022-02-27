В "Дії" появилась новая услуга: можно перевести деньги украинской армии

В "Дії" появилась новая услуга: можно перевести деньги украинской армии

Все донаты пойдут в фонд "Повернись живим".

В приложении "Дія" теперь можно перевести деньги нашей армии. Все донаты пойдут в фонд "Повернись живим".

Об этом 27 февраля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Услуга доступна для пользователей IOS и Android. Нужно нажать Документы — Помочь армии.

"Как всегда, все в несколько кликов. Еще один способ поблагодарить наши ВСУ и приблизить нас к победе!" – написал Федоров.

Напомним, что государственный "ПриватБанк" ввел кредитные каникулы, возобновил снятие средств с кредитных карт. Если денег нет в банкоматах, их можно снять на кассах супермаркетов.