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В "Дії" появилась новая услуга: можно перевести деньги украинской армии

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В "Дії" появилась новая услуга: можно перевести деньги украинской армии

Все донаты пойдут в фонд "Повернись живим".

В приложении "Дія" теперь можно перевести деньги нашей армии. Все донаты пойдут в фонд "Повернись живим".

Об этом 27 февраля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Услуга доступна для пользователей IOS и Android. Нужно нажать Документы — Помочь армии.

"Как всегда, все в несколько кликов. Еще один способ поблагодарить наши ВСУ и приблизить нас к победе!" – написал Федоров.

Напомним, что государственный "ПриватБанк" ввел кредитные каникулы, возобновил снятие средств с кредитных карт. Если денег нет в банкоматах, их можно снять на кассах супермаркетов.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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