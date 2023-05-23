Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В "Дії" появилась услуга по обмену и восстановлению водительского удостоверения: инструкция

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
780
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В "Дії" появилась услуга по обмену и восстановлению водительского удостоверения: инструкция

У "Действия" появилась услуга по обмену и восстановлению водительского удостоверения. Фото: скриншот с видео.

В "Дії" анонсировали новую услугу – замену водительского удостоверения в несколько кликов.

В приложении "Дія" появилась новая услуга — обмен и восстановление водительского удостоверения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Иван Федоров.

Услуга доступна как для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения. Так и для тех, кто потерял или повредил документ, сменил фамилию или просто хочет пользоваться цифровым документом.

"Все очень просто. Подаете заявление в приложении, а затем забираете удостоверение в сервисном центре МВД. Или вообще отказываетесь от пластикового документа и оставляете только цифровой. Ведь мы первыми в мире приравняли пластиковое водительское удостоверение к электронному. Двигаемся в направлении digital-first", – говорится в сообщении.

Как подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в "Дія":

  • перейдите в меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или нажмите значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение";
  • выберите причину замены документа;
  • подтвердите или укажите место регистрации;
  • выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик+цифровое (обычный формат);
  • выберите сервисный центр МВД, где вам будет удобно забрать пластиковый документ;
  • подтвердите или укажите ваши контактные данные;
  • подпишите заявление;
  • оплатите услугу.

После подачи заявки на обмен или восстановление водительского удостоверения оплатить за услугу следует в течение 10 минут, иначе заявление аннулируется. Чтобы услуга работала – не забудьте обновить приложение.

Напомним, в МВД анонсировали изменения в экзаменах на водительское удостоверение.

Читайте также:

Получить водительское удостоверение незаконным путём стало сложнее: изменения в сервисных центрах МВД

Получить водительское удостоверение незаконным путём стало сложнее: изменения в сервисных центрах МВД

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
780
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация