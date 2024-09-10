В "Дії" появились свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени

Теперь не нужно искать подлинники документов для трудоустройства, оформления льгот или подтверждения смены фамилии.

В приложении "Дія" теперь доступны новые цифровые документы: свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

В ведомстве сообщили, что согласно новым правилам, свидетельство о рождении ребенка всех возрастов будет автоматически добавляться в приложение "Дія" с помощью налогового номера. Все, что нужно, это войти в приложение и документ появится в списке доступных.

Автоматическое добавление свидетельств в "Дії" будет возможно, если:

В Государственном реестре актов гражданского состояния есть информация о свидетельстве, и в документе указан налоговый номер.

Вы гражданин Украины в возрасте от 14 лет и имеете подтвержденный налоговый номер.

Напомним, что в приложении "Дія" недавно стала доступна услуга "Брак онлайн".

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