В "Дії" появится функция сообщения о плохой связи, — Федоров

Услуга будет работать даже при отсутствии интернета.

Правительство приняло новое постановление, которое позволит украинцам сообщать о проблемах со связью через приложение "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Если у вас не грузятся страницы, не проходят звонки или не посылаются сообщения — сможете сообщить об этом через Дія", — говорится в сообщении.

Федоров заявил, что украинцы должны иметь возможность позвонить по телефону родным, вызвать экстренные службы или просмотреть карту воздушных тревог, несмотря на отключение света.

"Запустим услугу, чтобы вы оперативно сообщали об отсутствии связи, а регулятор исправлял эту ситуацию", — отметил вице-премьер-министр.

Услуга будет работать даже в отсутствие интернета: как только появится подключение, ваше сообщение поступит регулятору связи.

"Ваши сообщения в действии помогут быстрее определять, где связь работает нестабильно, чтобы устранить эту проблему. Услугу запустим уже очень скоро, следите за обновлениями", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине запустили "Дія.Карту" для выплат от государства.

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