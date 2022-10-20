В "Дії" появятся две новые услуги для переселенцев: какие именно

В Минцифры призывают присоединиться к бета-версии.

В приложении "Дія" тестируют две новые услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Речь идет, в частности, о таких услугах, как:

изменение фактического места жительства для переселенцев, переехавших в другой город,

отмена статуса ВПЛ, если пересланцы вернулись домой.

В Минцифры призывают присоединиться к бета-версии.

"Для участия в бета-тесте отмены статуса нужно иметь справку ВПЛ в "Дії". А чтобы присоединиться к тестированию изменения проживания ВПЛ, необходимо физически быть там, куда вы переехали, чтобы подтвердить геолокацию, и иметь справку ВПЛ в "Дії", - сказано в сообщении.

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.

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Масштабное обновление приложения "Дія": какие услуги стали доступны украинцам Министерство цифровой алминистрации обновило "Дію" и запустило сразу четыре сервиса в приложении. Теперь украинцам, имеющим приложение, доступны:

возможность передать право на использование авто (шеринг техпаспорта);

документы на латинице (загранпаспорт, техпаспорт, водительское удостоверение);

справка о постоянном и временном месте жительства;

пенсионное удостоверение.

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