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В "Дії" появятся две новые услуги для переселенцев: какие именно

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В "Дії" появятся две новые услуги для переселенцев: какие именно

Фото: УНИАН

В Минцифры призывают присоединиться к бета-версии.

В приложении "Дія" тестируют две новые услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Речь идет, в частности, о таких услугах, как:

  • изменение фактического места жительства для переселенцев, переехавших в другой город,
  • отмена статуса ВПЛ, если пересланцы вернулись домой.

В Минцифры призывают присоединиться к бета-версии.

"Для участия в бета-тесте отмены статуса нужно иметь справку ВПЛ в "Дії". А чтобы присоединиться к тестированию изменения проживания ВПЛ, необходимо физически быть там, куда вы переехали, чтобы подтвердить геолокацию, и иметь справку ВПЛ в "Дії", - сказано в сообщении.

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.

  • возможность передать право на использование авто (шеринг техпаспорта);
  • документы на латинице (загранпаспорт, техпаспорт, водительское удостоверение);
  • справка о постоянном и временном месте жительства;
  • пенсионное удостоверение.

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