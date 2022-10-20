В "Дії" появятся две новые услуги для переселенцев: какие именно

В Минцифры призывают присоединиться к бета-версии.
В приложении "Дія" тестируют две новые услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Речь идет, в частности, о таких услугах, как:
- изменение фактического места жительства для переселенцев, переехавших в другой город,
- отмена статуса ВПЛ, если пересланцы вернулись домой.
В Минцифры призывают присоединиться к бета-версии.
"Для участия в бета-тесте отмены статуса нужно иметь справку ВПЛ в "Дії". А чтобы присоединиться к тестированию изменения проживания ВПЛ, необходимо физически быть там, куда вы переехали, чтобы подтвердить геолокацию, и иметь справку ВПЛ в "Дії", - сказано в сообщении.
Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.
- возможность передать право на использование авто (шеринг техпаспорта);
- документы на латинице (загранпаспорт, техпаспорт, водительское удостоверение);
- справка о постоянном и временном месте жительства;
- пенсионное удостоверение.
Читайте также: