В "Дії" появятся направления к врачам и рецепты на лекарства: как получить

Сообщения от электронной системы здравоохранения с кодом подтверждения, номером рецепта или направление врачу будут отправлять через приложение "Дія".
Электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения будут поступать в "Дію".
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Соответствующие изменения в постановление №411 "Некоторые вопросы электронной системы здравоохранения" 2018 утвердило правительство.
В "Дії" будут поступать уведомления о:
- номера рецепта и код погашения;
- код направления к врачам;
- запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения и т.п.
Как будет работать сервис?
Первоочередно пуши будут поступать в "Дію". Если у человека нет приложения, сообщение отправляется в Viber. Если нет мессенджера – уведомление поступит через смс по-прежнему.
Для детей и других недееспособных пациентов процесс также не изменится – сообщение поступит родителю или законному представителю через доступный канал информирования.
"Над сервисом будем работать совместно с Минздравом, а как только запустим медицинские пуши – сообщу в канале. Следите, чтобы не пропустить", – анонсировал Федоров.
Ранее сообщалось, что в "Дії" возобновили услугу купли и продажи авто.
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