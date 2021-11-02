В "Дії" произошел масштабный сбой: из приложения исчезли COVID-сертификаты украинцев

Сейчас работа приложения восстановлена.
Во вторник, 2 ноября, в мобильном приложении "Дія" произошел масштабный сбой. В службе поддержки объяснили, что возникли технические проблемы.
Пользователи в соцсетях сообщали, что не могут авторизироваться и сгенерировать "ковидные" сертификаты. У некоторых пользователей из приложения исчезли все документы, кроме паспорта и идентификационного кода.
Также украинцы жаловались, что в тоже время не считывался и QR-код с бумажного сертификата, распечатанного с портала "Дія".
В службе поддержки информацию о сбое подтвердили и сообщили, что возникли технические проблемы. Сейчас работа приложения восстановлена.
Напомним:
- После усиления карантина украинцы начали активно генерировать COVID-сертификаты в "Дії". За последние четыре дня в приложении "Дія" сгенерировали миллион COVID-сертификатов. Цифровыми услугами пользуются девять миллионов украинцев.
- Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в приложении "Дія". Как именно – читайте по ссылке.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.