В "Дії" провели опрос по празднованию Рождества: какую дату выбрали

Участие в опросе приняли более 1,5 млн. украинцев.

В приложении "Дія" завершился опрос о дате празднования Рождества — 25 декабря или 7 января.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, опрос стал одним из самых массовых. Более 1,5 млн человек приняли в нем участие.

Больше всего украинцев поддержали дату празднования Рождества 25 декабря : 58,99% голосов (903 265).

Празднование 7 января избрали 25,48% (390125). Вариант "обе даты" поддержали 12,59% украинцев.

Напомним, Рождеству предшествует Сочельник. Именно поэтому рома римо-католики праздновали его 24 декабря, а православные верующие – 6 января. В этот день все еще соблюдают пост и готовят праздничный ужин.

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