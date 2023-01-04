В "Дії" снова можно воспользоваться одной из услуг, которую приостановили в начале войны

До начала полномасштабного вторжения услугой ежегодно пользовалось около миллиона украинцев.

В приложении "Дія" вернули возможность получить справку из Государственного реестра прав. Услуга была приостановлена после начала полномасштабного вторжения врага.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Справка дает возможность подтвердить то, что вы владелец той или иной недвижимости.

Федоров отметил, что до полномасштабного вторжения услугой ежегодно пользовалось около 1 млн украинцев. За месяц с запуска на портале "Дія" справку получили почти 18 тысяч раз.

"Например, справку можно заказать перед арендой квартиры, чтобы убедиться, действительно ли вы снимаете жилье у реального владельца. Также она понадобится для дальнейшей оценки и возмещения поврежденного или уничтоженного российскими оккупантами имущества. После 24 февраля реестры приостановили работу в целях безопасности. С мая они снова работают. За это время мы улучшили услугу. Теперь получить справку можно всего за 5 секунд", — отметил он.

Напомним, в приложении "Дії" завершился опрос касательно даты празднования Рождества — 25 декабря или 7 января.

В "Дії" также обновили COVID-сертификаты. Теперь в нем можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины против коронавируса.

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