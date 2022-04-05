В "Дії" снова можно зарегистрировать ООО: как это сделать

С начала войны регистрация была отключена из соображений безопасности.
На портале "Дія" можно снова зарегистрировать ООО на основании модельного устава.
Об этом сообщили в Telegram Министерства цифровой трансформации Украины. С начала войны регистрация общества с ограниченной ответственностью была исключена из соображений безопасности.
Зарегистрировать ООО в "Дії" можно так:
- Перейти на портал и авторизироваться
- Заполнить онлайн-форму
- Выбрать необходимые опции модельного устава или редакцию устава "по умолчанию"
- Проверить данные и подписать документы с помощью КЭП
"Заявка будет автоматически отправлена государственному регистратору. О результате рассмотрения вы можете узнать в кабинете гражданина на портале "Дія" или же из электронного письма, которое мы пришлем вам на почту. Без посещения учреждений, очередей и бумаг", – говорится в сообщении.
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