В "Дії" снова можно зарегистрировать ООО: как это сделать

В "Дії" снова можно зарегистрировать ООО: как это сделать

С начала войны регистрация была отключена из соображений безопасности.

На портале "Дія" можно снова зарегистрировать ООО на основании модельного устава.

Об этом сообщили в Telegram Министерства цифровой трансформации Украины. С начала войны регистрация общества с ограниченной ответственностью была исключена из соображений безопасности.

Зарегистрировать ООО в "Дії" можно так:

Перейти на портал и авторизироваться Заполнить онлайн-форму Выбрать необходимые опции модельного устава или редакцию устава "по умолчанию" Проверить данные и подписать документы с помощью КЭП

"Заявка будет автоматически отправлена государственному регистратору. О результате рассмотрения вы можете узнать в кабинете гражданина на портале "Дія" или же из электронного письма, которое мы пришлем вам на почту. Без посещения учреждений, очередей и бумаг", – говорится в сообщении.

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