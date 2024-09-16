В "Дії" стали доступны гранты на обучение для студентов-контрактников

Гранты доступны студентам, обучающимся по дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического толка.

В приложении "Дія" стал доступен новый сервис: гранты для обучения для студентов-контрактников. Такую услугу оказывают впервые.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры

Государственные гранты на обучение могут получить студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического толка.

Гранты частично или полностью покроют стоимость обучения. Размер финансовой поддержки зависит от балла на НМТ по любым двум предметам:

≥150 баллов – грант 15 000 грн

≥170 баллов – грант 25 000 грн

Сумма гранта может увеличиваться в зависимости от коэффициента специальности.

Чтобы получить грант, нужно обновить "Действие", в перечне документов найти "Сертификат на обучение", нажать "Получить грант" и активировать грант "Дія.Підписом" с сегодняшнего дня до 5 ноября.

Затем МОН сообщил, что выдаст приказ о предоставлении грантов и автоматически перечислит средства государственных грантов в специальный фонд учебных заведений.

Первый платеж, а именно 50% ежегодного гранта, будет перечислен до 1 декабря 2024 года. Второй платеж (50%) ежегодного гранта будет перечислен до 1 апреля 2025 года.

После перечисления средств студенту или студентке в мобильном приложении Действие будет отправлено сообщение о зачислении необходимой суммы в ЗВО.

Подать заявку на грант может студент или студентка самостоятельно (без участия одного из родителей или законных представителей). Студенты и студентки, которые по результатам НМТ могут претендовать на грант, уже получили уведомление об этой возможности в своем электронном кабинете поступающего.

"Внедрение грантов – революционный шаг для украинской системы образования. Новая система финансирования трансформирует подход к образованию среди студентов и учебных заведений. Поступающие получают свободу выбора желаемой профессии, а университеты будут конкурировать между собой за качество обучения и развитие науки и инноваций", – отметили в Минцифре.

По состоянию на начало сентября к проекту присоединились более 170 государственных и частных вузов.

Отметим, что система грантов на высшее образование – распространенная мировая практика, действующая в США, Европе. В центре системы высшего образования – студент, а не университет. Поступающий сможет сам выбирать, какому университету отдать свои средства и на какую специальность поступать, а не выбирать специальность только потому, что там есть бюджетные места.

Напомним, новый закон о мобилизации в Украине предусматривает предоставление отсрочки от военной службы определенной категории студентов и педагогов.

Студентов могут призвать в армию?

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