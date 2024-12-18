В "Дії" теперь доступно пенсионное удостоверение: подробности новой функции

Пенсионное удостоверение по возрасту подтянется в приложении автоматически.
Украинцы теперь могут получить только электронное пенсионное удостоверение, без бумажного аналога. Этот подход значительно ускоряет процесс оформления и позволяет избежать визитов в государственные учреждения.
Об этом сообщает сервис государственных услуг "Дія".
Подать заявку на электронное удостоверение можно онлайн через веб-портал Пенсионного фонда. Для этого необходимо иметь запись в Реестре застрахованных лиц и номер налогоплательщика. Как только документ будет готов, он автоматически появится в приложении "Дія".
Пенсионное удостоверение по возрасту подтянется в "Дії" автоматически.
Удостоверение по инвалидности, потере кормильца или выслуге лет следует добавить вручную. Для этого в "Дії" выберите "Додати документ" и найдите опцию "Пенсійне посвідчення".
Подобный подход ранее был введен для водительского удостоверения. Сегодня каждый пятый украинец, заменяя документ в "Дії", выбирает только цифровой вариант.
Напомним, украинцы могут остаться без пенсий из-за возможного решения территориальных органов Пенсионного фонда или суда. Однако эти изменения будут касаться только определенной категории людей. Детали – в эксклюзиве ТСН.ua.
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