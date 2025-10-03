В "Дії" украинцы смогут видеть, кто просматривал их данные в реестрах

Приложение "Дія"

Украинцы вскоре смогут видеть, кто и с какой целью просматривает их персональные данныев государственных реестрах. Правительство приняло постановление, которое запускает подсистему мониторинга доступа к данным.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Эта инициатива направлена на повышение прозрачности и защиты данных граждан.

Что изменится

Система будет фиксировать каждый случай обмена данными украинцев между различными государственными органами.

Каждый гражданин будет получать уведомления в приложении «Дія» о том, кто именно, когда и с какой целью обращался к его данным в реестрах.

Как отмечается, такой шаг обеспечивает прозрачность взаимодействия с данными и имеет целью защиту от возможных злоупотреблений должностных лиц. Внедряются лучшие европейские практики защиты данных.

Важно: Оповещения о взаимодействии с данными не будут касаться случаев, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием.

О запуске самого функционала уведомлений в «Дії» обещают сообщить дополнительно позже.

