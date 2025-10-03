- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 653
- Время на прочтение
- 1 мин
В "Дії" украинцы смогут видеть, кто просматривал их данные в реестрах
Каждый доступ к данным украинцев теперь будет отображаться в «Действия» и отправляться пользователю в виде оповещения.
Украинцы вскоре смогут видеть, кто и с какой целью просматривает их персональные данныев государственных реестрах. Правительство приняло постановление, которое запускает подсистему мониторинга доступа к данным.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Эта инициатива направлена на повышение прозрачности и защиты данных граждан.
Что изменится
Система будет фиксировать каждый случай обмена данными украинцев между различными государственными органами.
Каждый гражданин будет получать уведомления в приложении «Дія» о том, кто именно, когда и с какой целью обращался к его данным в реестрах.
Как отмечается, такой шаг обеспечивает прозрачность взаимодействия с данными и имеет целью защиту от возможных злоупотреблений должностных лиц. Внедряются лучшие европейские практики защиты данных.
Важно: Оповещения о взаимодействии с данными не будут касаться случаев, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием.
О запуске самого функционала уведомлений в «Дії» обещают сообщить дополнительно позже.
Напомним, ранее мы писали о том, что хакеры атаковали Google и похитили данные миллиардов пользователей. В опасности оказались 2,5 миллиарда аккаунтов Gmail по всему миру.