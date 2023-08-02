В "Дії" вернули услугу смены места жительства: Федоров рассказал об улучшении

Сменить место жительства теперь можно в несколько кликов в "Дії".

В сервисе государственных услуг онлайн "Дія" 2 августа вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг – смену места жительства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, теперь для смены места жительства не нужно стоять в очередях, собирать документы, ходить в ЦНАП и ждать несколько дней. Украинцам достаточно сделать несколько кликов в "Дія" и статус в реестре меняется автоматически.



"Услугой могут пользоваться женщины, дети и мужчины непризывного возраста. Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении. Чтобы изменить место жительства ребенок, должнен быть совершеннолетним и получить разрешение второго родителя", — говорится в сообщении.

Федоров добавил, что "Дія" сотрудничает с Министерством обороны Украины для возобновления этой услуги для мужчин призывного возраста. Со временем произойдет и такое обновление.

Напомним, в "Дія" приступили к приему заявок для получения компенсации за разрушенное жилье (инструкция).

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