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- Украина
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В "Дії" запустили новый сервис "Ветеран PRO" - что о нем известно
Новый сервис в «Дії» позволяет ветеранам и их семьям подавать заявления, получать справки и воспользоваться другими услугами онлайн.
В приложении "Дія" запустили новый цифровой сервис Ветеран PRO. Это специальный раздел, где ветераны и их семьи могут получить важные услуги — быстро, без очередей и бюрократии, прямо в телефоне.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
В приложении «Дія» запустили новое цифровое пространство для ветеранов и их семей — Ветеран PRO. Оно позволяет быстро и удобно получить важнейшие услуги — без очередей, бумаг и походов по учреждениям.
По словам разработчиков, главная цель — сделать государственные сервисы доступными и уважительными к тем, кто защищал страну.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно загрузить или обновить приложение «Дія», авторизоваться, зайти в раздел «Услуги» и выбрать Ветеран PRO. Далее — просто нажать на нужную услугу.
В новом разделе доступны следующие услуги
поиск специалиста сопровождения ветеранов;
участие в ветеранском спорте;
подача на программу является Жилье;
услуга является Восстановление;
установление статуса лица с инвалидностью вследствие войны;
подача заявления на субсидию.
В Минветеранов отмечают, что это лишь первый этап. В будущем количество услуг в Ветеран PRO будет расширено, чтобы ветераны могли еще проще взаимодействовать с государством.
Напомним, ранее мы писали о том, что в приложении «Дія» начали работу еще две новые услуги для ветеранов и их семей