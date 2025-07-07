В "Дії" запустили новый сервис "Ветеран PRO" - что о нем известно

Ветеран PRO / © i2.wp.com

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В приложении "Дія" запустили новый цифровой сервис Ветеран PRO. Это специальный раздел, где ветераны и их семьи могут получить важные услуги — быстро, без очередей и бюрократии, прямо в телефоне.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

В приложении «Дія» запустили новое цифровое пространство для ветеранов и их семей — Ветеран PRO. Оно позволяет быстро и удобно получить важнейшие услуги — без очередей, бумаг и походов по учреждениям.

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По словам разработчиков, главная цель — сделать государственные сервисы доступными и уважительными к тем, кто защищал страну.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно загрузить или обновить приложение «Дія», авторизоваться, зайти в раздел «Услуги» и выбрать Ветеран PRO. Далее — просто нажать на нужную услугу.

В новом разделе доступны следующие услуги

поиск специалиста сопровождения ветеранов;

участие в ветеранском спорте;

подача на программу является Жилье;

услуга является Восстановление;

установление статуса лица с инвалидностью вследствие войны;

подача заявления на субсидию.

В Минветеранов отмечают, что это лишь первый этап. В будущем количество услуг в Ветеран PRO будет расширено, чтобы ветераны могли еще проще взаимодействовать с государством.

Напомним, ранее мы писали о том, что в приложении «Дія» начали работу еще две новые услуги для ветеранов и их семей

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