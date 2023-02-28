В "Дії" запустили опрос о 8 марта: оставлять ли этот день выходным

Опрос продлится с 28 февраля по 6 марта.
В приложении "Дія" запустили опрос по празднованию 8 марта — Международного женского дня. Украинцам предлагают решить, покидать ли этот день выходным после победы в войне против агрессорки РФ.
Об этом Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"В парламенте решают, что делать с 8 марта после нашей победы. Есть два варианта: оставить официальным выходным или сделать рабочим днем", — подчеркнул он.
К слову, перед опросом в "Дії" украинцам предлагают послушать обращение депутата Марины Бардиной. Она объясняет исторические предпосылки и значимость 8 марта.
Голосование будет учтено перед принятием законопроекта. Опрос продлится с 28 февраля по 6 марта.
Напомним, из-за войны, которую развязала Россия против Украины, 8 марта 2023 года для украинцев не будет дополнительным выходным днем. Так, в 2023 Международный женский день приходится на среду. Для украинцев эта дата должна была быть государственным выходным. Однако по закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" все выходные отменены, пока действует военное положение.
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