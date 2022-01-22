В "Дії" запустят услугу "єЗахист": что это такое и зачем нужно

В "Дії" запустят услугу "єЗахист": что это такое и зачем нужно

Украинцы получат информацию, в каких реестрах размещены их персональные данные.

В приложении "Дія" вскоре появится услуга "єЗахист".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы решили запустить в ближайшее время услугу "єЗахист" в приложении "Дія". Где каждый гражданин сможет узнать о базовых правилах кибербезопасности, в каких реестрах есть информация о них. Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет поступать сообщение, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре", — отметил Михаил Федоров.

Напомним, киберпреступники выставили на продажу базу из 13,5 млн персональных данных граждан Украины из "Дії". В Министерстве и Комитете по цифровой трансформации Украины объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки назвали провокацией и продолжением гибридной войны.

Михаил Федоров о недавней кибератаке и повлияла ли она на "Дію"

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