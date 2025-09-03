В "Дії" заработала услуга по бронированию работников

Приложение "Дія" / © Министерство цифровой трансформации

Реклама

В Украине с 3 сентября критически важные предприятия, которые работают в прифронтовых районах, получили возможность бронировать 100% своих военнообязанных работников. Ранее эта норма составляла 50%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства

Отмечается, что такое решение имеет целью поддержать бизнес в условиях войны и обеспечить потребности обороны.

Реклама

«Это решение позволит сохранить рабочие места и одновременно обеспечить Вооруженные Силы необходимыми ресурсами», — пояснил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Как происходит бронирование через «Дію»

Запрос от предприятия: Критически важное предприятие, работающее в зоне боевых действий, обращается к областной военной администрации с просьбой увеличить лимит бронирования до 100%.

Проверка и согласование: Областная военная администрация проверяет деятельность предприятия. В случае положительного решения она обращается в государственный орган, который определил предприятие критически важным.

Увеличение лимита: Государственный орган через портал «Дія» увеличивает лимит бронирования до 100%.

Реклама

Бронирование работников: Предприятие с помощью портала «Дія» дополнительно бронирует всех своих военнообязанных работников.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабинет Министров Украины внес изменения в правила бронирования военнообязанных, разрешив предприятиям, работающим в зонах боевых действий, бронировать до 100% своих работников.