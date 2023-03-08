В Днепре автомобиль сбил военного, который раздавал повестки, и скрылся — СМИ

Военный получил легкие телесные повреждения, сообщают в полиции.
В Днепре на улице Мукачевской Hyundai сбил 25-летнего прохожего и скрылся с места аварии. ДТП произошло в вечернее время 7 марта.
Об этом сообщает ГУ ЧП в Днепропетровской области.
Как проинформировала 24 канала спикер Днепровского отделения полиции Алина Стадник, в настоящее время правоохранители устанавливают личность водителя, скрывшегося с места происшествия. Она добавила, что в результате аварии пострадал мужчина 1998 года рождения. Предварительно, он получил легкие телесные повреждения.
По данным" Информатор", ссылающейся на свои источники, потерпевшим может быть военнослужащий, раздававший повестки. Однако в издании отметили, что эта информация пока не подтверждена. По их данным, мужчина получил черепно-мозговую травму, политравму, ушиб мягких тканей головы.
Напомним, что в Одессе мобилизация прохожего закончилась дракой и наручниками.
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