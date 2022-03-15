В Днепр перевезли четырех преждевременно рожденных малышей с Луганщины: вес двоих — менее 1,5 кг

В Днепр перевезли четырех преждевременно рожденных малышей с Луганщины: вес двоих — менее 1,5 кг

Малыши нуждались в длительной реабилитации.

Четверо преждевременно рожденных малыша, двое из которых весят менее 1500 граммов, эвакуированы из Лисичанска в Днепр.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам главы региона, в течение 16 суток медицинский персонал Луганской областной детской клинической больницы под обстрелами спасал жизнь четырём преждевременно родившимся малышам. Новорожденные, которые имели вес менее 1,5 кг, были слабы, поэтому нуждались в длительной реабилитации. Один был кислородозависим, другой – только начал дышать самостоятельно.

Сейчас младенцы доставлены в Днепровскую областную детскую клиническую больницу. О них там позаботятся специалисты-неонатологи.

"Из-за постоянных обстрелов областной детской больницы, ее самых маленьких и слабых пациентов приходилось ежедневно спускать в подвальное помещение, постоянно рискуя их хрупкими жизнями. Поэтому было решено эвакуировать их в более безопасное место — в Днепровскую областную детскую клиническую больницу", — сообщил глава Луганской области.

Кроме того, вместе с пациентами в Днепр переехали двое детей медработников Луганской областной детской клинической больницы.

Напомним, в Луганской области за прошлую неделю родились 30 маленьких украинцев: 20 мальчиков и 10 девочек.

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