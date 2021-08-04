В Днепре 10-летний мальчик попал себе в ногу с отцовской оружия

В Днепре 10-летний мальчик попал себе в ногу с отцовской оружия

Ребенка с ранением госпитализировали в больницу.

В Днепре ребенок играл родительским оружием и ранил себя. 10-летний мальчик попал себе в ногу.

Об этом сообщает Depo.Днепр.

Инцидент произошел в Самарском районе Днепра. 10-летний мальчик взял пневматическое ружье отца из шкафа и случайно выстрелил себе в ногу.

Такое оружие не ставится на учет и не требует разрешительных документов.

По факту травмирования ребенка открыто уголовное производство по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что в Энергодаре местный житель разозлился на человека с газонокосилкой и открыл по нему огонь, а то взамен попал стрелку в челюсть.

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