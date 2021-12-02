В Днепре 10-летняя девочка просила на улице подаяние, чтобы собрать себе деньги на лекарства от бронхита

В Днепре 10-летняя девочка просила на улице подаяние, чтобы собрать себе деньги на лекарства от бронхита

Врачи подозревают, что у ребенка пневмония.

В Днепре с улицы забрали больного ребенка, который собирал деньги, чтобы приобрести себе лекарство от кашля.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что девочку, которая попрошайничала. заметил прохожий и обратился в полицию. Он отвез ребенка в больницу, потому что тот, по его словам, сильно кашлял.

"Полицейские пообщались с девочкой. Она рассказала, что пришла из школы домой, где застала свою мать в нетрезвом состоянии, а затем пошла в магазин и аптеку, так как заболела", — сообщают в полиции.

Поскольку у ребенка не было денег, он начал просить милостыню у прохожих.

В медучреждении ребенка осмотрел врач. Он заподозрил у нее не только бронхит, но и пневмонию. Девочку госпитализировали.

"Патрульные вызвали работника ювенальной превенции для фиксирования указанного факта. Мать ребенка сообщили о местонахождении его дочери. В дальнейшем делом будет заниматься ювенальная превенция", — отметили патрульные.

Напомним, что 13-летняя харьковчанка обратилась за помощью к соцработникам, чтобы те забрали ее от матери. Девочка рассказала, чтобы выжить, ей приходилось попрошайничать.