В Днепре 10-летняя девочка просила на улице подаяние, чтобы собрать себе деньги на лекарства от бронхита

Врачи подозревают, что у ребенка пневмония.
В Днепре с улицы забрали больного ребенка, который собирал деньги, чтобы приобрести себе лекарство от кашля.
Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.
Отмечается, что девочку, которая попрошайничала. заметил прохожий и обратился в полицию. Он отвез ребенка в больницу, потому что тот, по его словам, сильно кашлял.
"Полицейские пообщались с девочкой. Она рассказала, что пришла из школы домой, где застала свою мать в нетрезвом состоянии, а затем пошла в магазин и аптеку, так как заболела", — сообщают в полиции.
Поскольку у ребенка не было денег, он начал просить милостыню у прохожих.
В медучреждении ребенка осмотрел врач. Он заподозрил у нее не только бронхит, но и пневмонию. Девочку госпитализировали.
"Патрульные вызвали работника ювенальной превенции для фиксирования указанного факта. Мать ребенка сообщили о местонахождении его дочери. В дальнейшем делом будет заниматься ювенальная превенция", — отметили патрульные.
Напомним, что 13-летняя харьковчанка обратилась за помощью к соцработникам, чтобы те забрали ее от матери. Девочка рассказала, чтобы выжить, ей приходилось попрошайничать.