В Днепре 11-летний мальчик отравился мухоморами, которые заказал в Интернете

Мальчик употреблял ядовитые грибы в сушеном молотом виде. В результате у него возникли галлюцинации, сухость во рту, рвота, головокружение.

В Днепре 11-летний мальчик отравился мухоморами, которые самостоятельно заказал в Интернете. С отравлением ребенка госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Мальчик самостоятельно заказал грибы-мухоморы через Интернет и употреблял их в сушеном молотом виде. Первые клинические проявления появились через час после употребления грибов в виде галлюцинаций, сухости во рту, рвоты, головокружения.

За медицинской помощью родители мальчика обратились только через 3 часа после появления у него первых симптомов отравления. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение в состоянии средней тяжести с диагнозом "отравление дикорастущими грибами". В настоящее время мальчик находится на лечении.

Ранее сообщалось, что россиянин отравился мухоморами, которые употребляли "для улучшения сна". Также в Москве депутат попал в реанимацию после развлечений с 27-летней любовницей и употребления мухоморов.

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