В Днепре 11-летний мальчик в школе зверски избил свою бабушку

Помощь окровавленной женщине оказывали учителя школы.
В Днепре на территории 141 школы произошел вопиющий випадок.11-летний мальчик жестоко избил свою бабушку.
Об этом сообщает "Наш город".
Шокирующий инцидент произошел 22 сентября на территории 141-й школы. 11-летний мальчик, который учится в 5 классе этого учреждения, напал на свою бабушку. Пятиклассник бил старушку руками по лицу и голове, а также в кровь разбил ей нос.
Первую помощь женщине оказывали работники школы.
На место происшествия очевидцы вызвали скорую и полицию. Маленького агрессора забрали в одну из детских больниц, где он сейчас проходит обследование.
В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета рассказали, что по результатам обследования станет ясно, что с ребенком, почему он находится в эмоционально нестабильном состоянии.
Известно, что мальчика воспитывает бабушка, которая, по словам педагогов, его очень любит.
Напомним, что в Дубне на Ровенщине 46-летний мужчина жестоко избил 67-летнюю мать, которая только что вернулась с заработков.