В Днепре 11-летний мальчик в школе зверски избил свою бабушку

В Днепре 11-летний мальчик в школе зверски избил свою бабушку

Помощь окровавленной женщине оказывали учителя школы.

В Днепре на территории 141 школы произошел вопиющий випадок.11-летний мальчик жестоко избил свою бабушку.

Об этом сообщает "Наш город".

Шокирующий инцидент произошел 22 сентября на территории 141-й школы. 11-летний мальчик, который учится в 5 классе этого учреждения, напал на свою бабушку. Пятиклассник бил старушку руками по лицу и голове, а также в кровь разбил ей нос.

Первую помощь женщине оказывали работники школы.

На место происшествия очевидцы вызвали скорую и полицию. Маленького агрессора забрали в одну из детских больниц, где он сейчас проходит обследование.

В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета рассказали, что по результатам обследования станет ясно, что с ребенком, почему он находится в эмоционально нестабильном состоянии.

Известно, что мальчика воспитывает бабушка, которая, по словам педагогов, его очень любит.

Напомним, что в Дубне на Ровенщине 46-летний мужчина жестоко избил 67-летнюю мать, которая только что вернулась с заработков.

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