В Днепре 13-летний мальчик случайно проглотил иголку (фото)

В Днепре 13-летний парень случайно проглотил иголку. Испуганные родители привезли ребенка в больницу, где его спасли хирурги.

Пациенту оперативно сделали рентген, после чего ситуация могла получить несколько вариантов развития – гастроскопия или же оперативное вмешательство, если игла повредит внутренние органы, рассказали в Региональном медицинском центре семейного здоровья.

"Впрочем, наши хирурги предусмотрели менее механический, однако и довольно рискованный вариант: постоянное динамическое наблюдение (пальпация живота, повторные снимки), поэтому был шанс, что игла выйдет сама", — рассказали в медицинском центре.

Согласно медицинской статистике, это одни из самых частых вариантов развития событий, поскольку путей для иглы не так много – либо в пищеварительный тракт, либо в легкие через дыхательный ход, либо в сердце.

"Да в нашем случае на вторые сутки постоянного наблюдения врачами удалось достичь хепиенда, игла вышла естественным путем (к счастью) не повредив ни одного органа", — отметили медики.

Родителей предостерегают: в подобных случаях ни в коем случае не занимайтесь самолечением, а немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Фото: Региональный медицинский центр семейного здоровья

Фото: Региональный медицинский центр семейного здоровья

Напомним, в Днепре в больнице имени Мечникова спасают парня по имени Иван, который попал под разрыв мины и потерял ноги. Главный врач Сергей Рыженко показал ужасающие кадры, как во время операции из живой ткани идет дым.

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