В Днепре 17-летняя девушка танцевала на могилах под российский трек: чем все закончилось

Кладбище / © Фото из открытых источников

Реклама

В Днепре 17-летнюю девушку привлекли к ответственности за дерзкую затею на кладбище.

Об этом сообщили в полиции Днепра.

Она сняла видео для TikTok, на котором танцует у могил под русскую песню.

Реклама

Инцидент произошел на кладбище в Соборном районе. Полиция установила личность девушки и провела с ней и ее матерью профилактическую беседу. На подростка был составлен административный протокол по ст. 173 КУоАП — «мелкое хулиганство».

Материалы дела направят в суд.

«Полиция призывает соблюдать нормы нравственного поведения, особенно в местах памяти и скорби. Даже создавая контент для соцсетей, следует сохранять уважение к окружающим», — добавили в полиции.

Напомним, по словам адвоката Ирина Ан, прослушивание российской музыки или другой русскоязычный контент в машине с открытыми окнами или общественном транспорте запрещен законом.

Реклама

«По состоянию на сегодняшний день в Украине есть запрет на публичную демонстрацию русскоязычного контента. Это случаи, когда человек не слушает русскоязычный контент где-то у себя в наушниках, например, а именно включает громко на аудиоколонке на улице, даже условно в машине, но с открытыми окнами», — сказала Ирина Ан.