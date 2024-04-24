В Днепре 19-летняя мать пыталась продать 2-летнего сына за 1 млн грн: детали шокирующей истории

Горе-мать решила продать своего сына, потому что он мешал ей устраивать личную жизнь, а на полученные деньги открыть собственный бизнес.

В Днепре 19-летняя жительница была задержана при попытке продать своего двухлетнего сына за миллион гривен.

Об этом передают Офис генпрокурора и Нацполиция.

Купить сына 19-летняя горе-мать предложила купить ребенка своей знакомой и договорилась с ней о встрече.

23 апреля женщина взяла ребенка и пришла на определенное место, где "продала" мальчика за миллион гривен.

Мать решила продать сына, потому что "мешал" ее личной жизни / Фото: Национальная полиция Украины

По информации правоохранителей, подозреваемая решила продать своего 2-летнего сына, потому что он мешал ей устраивать личную жизнь. Она не желала воспитывать и заботиться о ребенке. На вырученные деньги планировала открыть собственный бизнес.

На вырученные деньги она планировала открыть бизнес

Подозреваемую задержали во время передачи ребенка. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас о мальчике заботятся врачи.