В Днепре 19-летняя мать пыталась продать 2-летнего сына за 1 млн грн: детали шокирующей истории

Горе-мать решила продать своего сына, потому что он мешал ей устраивать личную жизнь, а на полученные деньги открыть собственный бизнес.
В Днепре 19-летняя жительница была задержана при попытке продать своего двухлетнего сына за миллион гривен.
Об этом передают Офис генпрокурора и Нацполиция.
Купить сына 19-летняя горе-мать предложила купить ребенка своей знакомой и договорилась с ней о встрече.
23 апреля женщина взяла ребенка и пришла на определенное место, где "продала" мальчика за миллион гривен.
По информации правоохранителей, подозреваемая решила продать своего 2-летнего сына, потому что он мешал ей устраивать личную жизнь. Она не желала воспитывать и заботиться о ребенке. На вырученные деньги планировала открыть собственный бизнес.
Подозреваемую задержали во время передачи ребенка. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас о мальчике заботятся врачи.
Напомним, что на Закарпатье местный житель нашел женщину-переселенку и уговаривал ее продать за границу 11-месячного мальчика за 25 тысяч долларов.
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