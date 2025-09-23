В Днепре 19-летняя внучка издевалась над своей бабушкой: детали инцидента

Женщина / © pixabay.com

Реклама

В Самарском районе Днепра 19-летняя девушка длительное время издевалась над пожилой женщиной, угрожая ей и причиняя физическую боль.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области в Facebook

По данным следствия, подозреваемая систематически унижала достоинство пожилой женщины, угрожала ей и наносила физическую боль. Работники сектора противодействия домашнему насилию неоднократно фиксировали эти случаи. На девушку ранее уже составляли административные протоколы по статье 173-2 КУоАП (домашнее насилие).

Реклама

Несмотря на профилактические меры и предупреждения об уголовной ответственности, злоумышленница не прекращала своих действий. В связи с этим, следователи Самаровского районного отдела полиции сообщили ей о подозрении по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе 58-летняя женщина заставляла свою 96-летнюю мать просить милостыню. Старушка уже не двигалась и не говорила.