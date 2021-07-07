В Днепре 2-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и получила тяжелые травмы

Ребенка госпитализировали в медучреждение.
В Днепре из окна многоэтажки выпал ребенок. 2-летняя девочка оперлась на москитную сетку.
Об этом сообщает Днепр регион.
Происшествие произошло сегодня, 7 июля на улице Никопольской. За девочкой присматривала бабушка, но на мгновение отлучилась в другую комнату, а ребенок вылез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.
В результате падения 2-летняя девочка получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы по телу. Ребенка госпитализировали областную детскую больницу Днепра.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области из окна многоэтажки выпала 5-летняя девочка. От полученных травм ребенок погиб на месте.