В Днепре 22-летний охранник ресторана жестоко избил посетителя: ему грозит до восьми лет тюрьмы

В Днепре 22-летний охранник ресторана жестоко избил посетителя: ему грозит до восьми лет тюрьмы

Медикам удалось спасти пострадавшего и поставить его на ноги.

В Днепре под суд отправили охранника одного из ресторанов, который избил посетителя. За это ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Как стало известно, инцидент произошел еще в мае 2021 года. Тогда между 22-летним охранником заведения и посетителем произошел конфликт, в результате которого гражданин избил местного жителя. Впоследствии медики зафиксировали у посетителя открытую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга третьей степени.

"Центральной окружной прокуратурой города Днепра утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения") УК Украины", — подчеркнули в прокуратуре области.

Напомним, что на Львовщине любительский матч закончился жесткой дракой фанатов, игроков и судей.

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