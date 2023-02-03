В Днепре 41-летний мужчина из-за ревности порезал горло младшему сопернику монтажным ножом: фото

В Днепре задержан мужчина за покушение на убийство знакомого.

В Днепре из-за ревности к сожительнице подозреваемого между двумя мужчинами возникла ссора. Во время драки местный житель схватил монтажный нож и нанес знакомому ножевые ранения в шею. 37-летний мужчина был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Преступление произошло 2 февраля около 02:30 в квартире злоумышленника, расположенной в Чечелевском районе города. Из-за ревности 41-летний мужчина ранил ножом своего 37-летнего знакомого.

Злоумышленника задержали, а с места происшествия изъяли орудие преступления – монтажный нож.

Фото: ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Харькове 32-летний мужчина задушил родного брата.

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