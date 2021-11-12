В Днепре 42-летняя женщина с пороком сердца родила 15-го ребенка

Женщина проживает в Днепре со своей семьей.

В Днепре в больнице имени Мечникова женщина родила 15-го ребенка. Родильница имеет порок сердца и сильные аллергические реакции, поэтому каждый раз на роды приезжает в клиническую больницу.

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Об этом сообщил генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко.

Он отметил, что женщине 42 года и она живет со своей большой семьей в Днепре.

"Всю жизнь "работает" женой и мамой. Муж работает на котельной в две смены, чтобы прокормить семью. Традиционно Александра пожелала рожать детей только в больнице Мечникова. Имеет порок сердца, сильные аллергические реакции. Были тяжелые осложнения", — написал Рыженко. .

фото: фейсбук Сергей Рыженко

Напомним, что 24-летняя девушка, уроженка Москвы, по имени Кристина Озтюрк воспитывает 22 детей вместе с 57-летним мужчиной-миллионером Галипом Озтюрком, с которым познакомилась на отдыхе в Грузии.

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