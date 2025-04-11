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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Днепре 5-летняя девочка вылезла из окна 8-го этажа на блок кондиционера (видео)

К счастью, с ребенком не произошло ничего плохого.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
девочка в Днепре

Маленькая девочка в Днепре вылезла на блок уондиционера на многоэтажке / © скриншот с видео

В городе Днепре 5-летняя девочка вылезла на внешний блок кондиционера через открытое окно.

На опубликованных кадрах видно, что ребенок болтает и размахивает руками, сидя на очень опасной высоте.

Рядом с ребенком не видно никого из взрослых.

Как сообщил сайт «Информатор», на место происшествия была вызвана полиция.

К счастью, с ребенком не произошло ничего плохого. Еще до прибытия полицейских мать затащила девочку обратно в квартиру.

В ГУНП в Днепропетровской области «Информатору» сообщили, что правоохранители составили на мать ребенка административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в Харькове мать пыталась продать свою двухмесячную девочку за 20 тысяч долларов.

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